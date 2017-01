Couvin/Charleroi: le personnel du dépôt SNCB de Mariembourg lance une pétition contre le projet de trains non accompagnés

La SNCB songe à faire circuler des trains de voyageurs sans le moindre accompagnateur. Avec pour tout personnel, un conducteur. Et la ligne sur laquelle ce modèle sera testé n’est autre que la « 132 » qui relie Couvin et Charleroi. Du coup, les accompagnateurs du dépôt de Mariembourg tirent la sonnette d’alarme. Ils n’ont pas peur pour leur emploi, mais pour la sécurité des usagers.

La SNCB envisage de lancer, dès 2020, des trains avec seulement un conducteur à bord. Un projet qui fait bondir le personnel roulant, et plus précisément celui qui œuvre sur la ligne 132. C’est en effet la liaison rurale Couvin/Charleroi qui est pressentie pour servir de phase test en 2019.

Le personnel roulant, lui, dénonce les dangers liés à ce « one man car ». Pas pour lui, mais pour la sécurité des voyageurs.

« Les voyageurs paieront le prix fort »

« Cette option, à part pour son aspect économique, est totalement dénuée de bon sens », souligne un accompagnateur de train. « Ce sont une nouvelle fois les voyageurs qui paieront le prix fort si cette mesure est appliquée.

Surtout en termes de sécurité. »

Une pétition en ligne

La pétition (https ://www.petitions24.net/non_au_one_man_car#form) que les 24 contrôleurs et leurs collègues du dépôt de Mariembourg ont lancée lundi, c’est davantage pour préserver la qualité du service offert par la SNCB que pour leur sort personnel.

« Nous, on nous recasera dans d’autres services, comme dans des brigades volantes. On ne sera pas viré, mais pas remplacé non plus.

Les voyageurs, eux, seront seuls à bord. Seul le conducteur pourra les aider, mais comment ? »

>Une page à lire dans La Nouvelle Gazette Sambre et Meuse de ce mercredi 17 janvier 2017.