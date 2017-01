Un coin randonnée au salon des Vacances de Charleroi Expo

L. Dév.

Pour la première fois, le salon Idées Vacances et celui Maison Jardin seront couplés, du 26 au 29 janvier à Charleroi Expo. « Avec cette nouvelle formule, nous attendons environ 20.000 personnes », précise Bernard Pays, le directeur. « L’an dernier, nous avions réalisé un petit sondage et avions remarqué l’intérêt de chacun pour un regroupement des deux salons évoqués. Et ce, afin de multiplier le nombre d’activités et d’exposants. »