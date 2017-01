Charleroi: un quatrième conseil de participation lancé (vidéo)!

Loïc Dévière

La Ville a lancé un appel à candidatures pour le quatrième conseil de participation (CP), destiné au district Sud qui englobe Marcinelle, Couillet et Mont-sur-Marchienne. Pour rappel, un CP a pour but d’associer les habitants aux projets de la commune. Il compte vingt membres effectifs, avec autant de suppléants au cas où. Par ailleurs, il est composé de onze citoyens, trois représentants des commerçants et professions libérales, trois membres issus des établissements scolaires et enfin trois personnes venant d’asbl et autres associations. « Le tout avec 40 % de moins de 35 ans », précise Serge Beghin (PS), échevin en charge de ce dossier.