Primark Charleroi a reçu plus de 2.000 CV, le patron se confie

Une marque comme Primark a, semble-t-il, beaucoup de choses à apporter à une ville. « Le slogan est « Amazing fashion, amazing prices », de chouettes vêtements et de chouettes prix, ce qui est la première chose que Primark offre, mais ce n’est pas tout. Nous faisons aussi attention à notre environnement, on veut que chacun se sente chez soi, là où on s’implante, être un bon voisin », affirme Ronald Voogt, le directeur général pour le Benelux. « Nous apportons aussi du travail », ajoute la responsable du recrutement, Anne-Marie De Block, « 320 jobs étaient à pourvoir, 305 pour l’équipe et 15 cadres. »