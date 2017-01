Gerpinnes: Le Marcheur à deux doigts d'être à nouveau fauché

Le Marcheur, qui trône au-dessus du rond-point du Bultia à Gerpinnes, a-t-il vu la mort de près, et cela, il y a quelques jours à peine ? La réponse est oui quand on voit la photo prise ce lundi soir. On peut y voir, dans la neige tombée ces derniers jours, le passage d’un véhicule et sur la droite des traces, un pneu éclaté.

Un véhicule, roulant sans doute à vive allure, a fait un tout droit et frôlé le tambour-major, véritable symbole de tous les marcheurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Le chauffeur se serait-il endormi au volant ? Était-il sous l’influence d’alcool ou de drogue ? Difficile de répondre à cette question. Les policiers de la zone Germinalt n’ont pas eu connaissance du fait.