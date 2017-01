De Charleroi à Hanoï: Alstom signe son premier contrat de système de métro au Vietnam

Alstom, à la tête d’un consortium avec Colas Rail et Thales, a signé un contrat avec le métro de Hanoi.

Il concerne la ligne 3 qui entrera en service commercial à l'horizon 2021. Il s'agit du premier contrat de système de métro intégré remporté par Alstom au Vietnam. Le système de métro ici fourni comprend 10 rames Metropolis, Urbalis 400, la solution CBTCd'Alstom qui contrôle le mouvement des trains en leur permettant de circuler à vitesse plus élevée, ainsi que l'alimentation électrique et l'équipement du dépôt.

Le site de Charleroi développera pour sa part le système de traction incluant les convertisseurs auxiliaires. Ce dispositif de dernière génération optimisé en taille, volume et performance permettant de réduire la consommation d’énergie.