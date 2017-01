Parking payant à Charleroi: la Ville pas prête le jour J

Le jour tant redouté par les Carolos est arrivé : le début du parking payant ! Et la grogne, qu’ils avaient manifestée sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, était encore plus palpable. « Même si je ne suis pas originaire de la région, je peux comprendre la frustration des gens », pointait Patrick Meunier, devant un horodateur sur les quais. « Moi par exemple, me rendant au bâtiment des finances, je ne sais pas pour combien de temps j’en ai exactement. Mais je dois quand même estimer cela et payer à l’avance. En prime, ça ne fonctionne pas avec ma carte de banque. On me dit que le terminal ne répond pas ! »

Retrouvez tous les soucis rencontrés ce lundi ICI