Sambreville: Isabelle Bertrand se bat pour que Bernard Defays soit soigné dignement en prison (vidéo)

« Je ne veux plus le voir un pied menotté à son lit d’hôpital ; dans son état, c’est inhumain. Où voulez-vous qu’il aille ? Il ne sait plus marcher, il est en chaise roulante. » Isabelle Bertrand (55 ans) n’accepte pas de voir Bernard Defays, incarcéré depuis plus de six mois maintenant, dépérir en prison.

Elle a renoué avec son amour de jeunesse en février dernier, peu après le procès où elle était invitée à s’exprimer en tant que témoin de moralité.

>Bernard Defays lors de son procès en janvier 2016 (Photo : Zak)

Greffe du foie et double opération au cœur

« Il se déplaçait déjà en chaise roulante à l’époque, mais savait encore un peu se tenir debout », explique Isabelle Bertrand, qui vit désormais à Auvelais en compagnie de la maman de M. Defays. « Maintenant, il est en attente d’une greffe du foie et doit subir une double opération au cœur : pour une déformation ventriculaire rare et pour déboucher l’aorte. »

