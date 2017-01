Le véhicule finit sur le toit à Viesville mais sans blessé

Un véhicule conduit par un jeune homme, transportant deux passagers, est arrivé à hauteur du viaduc de Viesville. Là, il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la berme centrale. Il a été projeté sur sa droite et a touché légèrement un camion. Le véhicule est parti en tonneaux et s’est immobilisé sur le toit. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé.