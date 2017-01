Charleroi: les agora spaces dans un état déplorable

Ces derniers temps, des plaintes avaient souvent été émises concernant l’état de tel ou tel agora space. On a donc décidé de faire un tour parmi les aires de jeux carolos et le constat est sans appel ! Beaucoup d’entre elles sont très, très abîmées avec des panneaux de basket qui penchent, des trous béants au milieu du terrain ou encore du sable qui recouvre le tout… Petit tour d’horizon !

C.V. et C.H.

Serge Bangisa (PS) a posé une question écrite au conseil communal à propos de l’agora space de la cité Parc à Marcinelle et de son état de délabrement. Vu le nombre de plaintes entendues ces derniers temps à ce sujet, on a voulu aller voir sur place ce qu’il en était exactement. Une fois sur les lieux, on a d’abord cru marcher sur une surface meuble quelconque avant de se rendre compte, après de longues minutes, qu’il s’agissait d’un terrain synthétique recouvert d’une solide couche de sable.