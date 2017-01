Châtelet-Aiseau-Presles-Farciennes: moins de cambriolages

L’année 2016 vient de se terminer et l’heure est évidemment au bilan. La zone de police Châtelet-Aiseau-Presles-Farciennes en tire un particulièrement positif pour cette année écoulée. Les forces de l’ordre ont notamment vu baisser le nombre de cambriolages presque de moitié. Une bonne nouvelle.

« Au niveau des vols dans les habitations, on peut se réjouir d’une sérieuse diminution », affirme, d’emblée, le commissaire De Brabander de la zone Châtelet-Aiseau-Presles-Farciennes. Le bilan de l’année écoulée vient d’être présenté en conseil zonal et ce qu’on peut dire, c’est qu’il est assez positif pour ces trois communes. De nombreuses actions ont été menées sur plusieurs plans et semblent avoir porté leurs fruits.