Le SC Charleroi clôture son stage par une victoire en match amical (4-2)

Opposés à une sélection de joueurs sans contrat ayant pour la plupart passé l’essentiel de leur carrière en première ou deuxième division espagnole, les Zèbres ont disputé soixante premières minutes convaincantes avant que les esprits ne s’échauffent et que leurs adversaires ne réduisent le score sur deux penalties plutôt légers. Clinton Mata, auteur d’un mauvais geste, a d’ailleurs dû quitter le terrain prématurément.

Felice Mazzù, qui a profité de l’occasion pour tester l’association Pollet-Harbaoui aux avant-postes, préférait ne retenir que le positif de la rencontre. « On a marqué quatre fois, les joueurs ont fait un match sérieux et ont été mis en confiance », se félicitait-il. « C’est positif que nos deux attaquants alignés en première mi-temps ont marqué. Je suis plutôt satisfait de leur association, mais aussi de ce que Chris (Bedia) a montré durant la semaine. Cela aurait d’ailleurs pu être 4 ou 5-0 au repos. Mais bon, l’adversaire est ce qu’il était et il ne faut pas croire que nous sommes devenus des stars suite à cette victoire. »