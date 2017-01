Jemeppe-sur-Sambre: un audit complet de la zone de police et un éventuel nouveau commissariat en 2017

Lors des traditionnels vœux du chef de corps de la police Jemeppe-sur-Sambre, celui-ci n’a pas manqué d’évoquer les conflits et les tensions qui règnent en interne, mais a aussi évoqué l’avenir. Il a ainsi annoncé qu’un audit complet de la zone aurait lieu cette année et parle d’un éventuel nouveau commissariat.

A l’occasion des voeux pour l’année 2017, le commissaire Edwin Dassonville a, notamment, porté son regard sur l’avenir de sa zone de police de Jemeppe-sur-Sambre. Il a annoncé qu’il avait, avec le bourgmestre, adressé une demande spéciale à l’inspecteur Général des Services de Police : durant l’année 2017, la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre fera l’objet d’un audit complet. « Il est effectivement temps que je puisse affiner, voire compléter les objectifs fixés durant ce mandat et ce, avec un esprit de remise en question permanent. »

Et de rappeler qu’il n’a pas perdu de vue l’éventuelle future construction d’un nouveau commissariat de police. « Si le budget, le Collège et le conseil de police le permettent, une étude de viabilité et de faisabilité devrait être commandée cette année. »

