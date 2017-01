Charleroi: inauguration du Médibus Hainaut de Médecins du Monde

Il s’agit, ont expliqué ses initiateurs, de procurer une aide médicale et sociale à ceux qui en sont écartés, en venant à leur rencontre. Cela, à la suite du constat qu’à Charleroi, des personnes fragilisées et précarisées se sont déplacées du centre-ville vers la périphérie. C’est le cas de toxicomanes, de SDF ou de prostituées, notamment. Le projet, lancé il y a environ deux ans, bénéficie de partenariats avec associations et des services locaux. Y participent ainsi «Entre 2 Wallonie», «Carolo rue», ou encore «Relais Santé» ou SIDA IST.

Pierre Verbeeren, le directeur général de Médecins du Monde, a souligné qu’il s’agissait de répondre aux vulnérabilités multiples que présentent ceux qui n’ont pas accès aux soins traditionnels, pour des raisons de distance, ou de rupture avec les liens sociaux.

De son côté, Maxime Prévot, ministre de la Santé et de l’Action sociale, y a vu une action complémentaire à la médecine de première ligne, où il sera possible de faire de la prévention, mais aussi du curatif et de l’accompagnement.

Eric Massin, président du CPAS de Charleroi, a insisté sur le rôle joué par le milieu associatif local.

Le Médibus Hainaut s’inspire de l’expérience vécue depuis trois ans dans la région bruxelloise. Les patients y auront droit non seulement à des soins infirmiers, mais aussi à des dépistages rapides et à du matériel d’injection stérile, le but étant de les réorienter ensuite vers les services médicaux et sociaux adéquats.

Le Médibus Hainaut entamera son activité à Charleroi en s’installant une fois par semaine à Gilly et à Marchienne-au-Pont, ainsi que sur le parking de la E42 à Heppignies. Il est également appelé à intervenir dans les mois à venir à La Louvière.