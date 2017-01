Verlipack à Jumet va enfin reprendre vie: 300 logements prévus

Le 18 janvier 1999, une faillite scellait le sort de Verlipack Jumet, une terrible nouvelle pour les 187 travailleurs de l’entreprise. Une fois le choc social passé, il a fallu penser à la réaffectation de ce site de 8,5 hectares. Après une longue incertitude, cela bouge enfin, près de 20 ans plus tard. Le promoteur espère avoir un permis dans les deux ans pour un projet ambitieux !

L’industrie verrière a longtemps constitué un des fleurons de la région et a largement contribué à son rayonnement. Alors que Lodelinsart était même considéré par certains comme la capitale mondiale dans le domaine, d’autres communes se montraient aussi actives, comme Jumet. Mais le tout s’est petit à petit étiolé, nombre d’entreprises fermant leurs portes au fil des années. Ce fut le cas de Verlipack en 1999, par un sombre jour de janvier.

Depuis lors, l’avenir du site, enclavé entre les rues Wauters, Ledoux et du Prince, était on ne peut plus incertain. Certes, une bonne partie des bâtiments avait été démolie voici quelques années, mais les riverains ne voyaient aucun projet se développer sur place. Au contraire, la flore avait poussé entre les différents dépôts sauvages de déchets en tout genre. Mais l’endroit vient d’être à tout le moins nettoyé. « Nous avons enlevé tous les arbustes qui étaient présents », explique Joseph Fascella, de la société Jumet Invest en charge du site. « Par ailleurs, nous avions aussi été victimes d’une intrusion de gens du voyage qui avaient laissé des déchets. Sans oublier des dépôts sauvages en tout genre avec même de l’asphalte ! Nous avons donc aussi embarqué tout cela. » Ce travail a nécessité plusieurs dizaines de trajets en camion.

Retrouvez tous les détails sur ce projet ainsi que les premières esquisses en cliquant ICI!