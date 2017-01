Steeven Willems (SC Charleroi): «Je dois encore faire mes preuves»

Steeven Willems, quel bilan tirez-vous de votre première moitié de saison ?

En termes de temps de jeu, c’est sûr que je suis satisfait par rapport à ce que j’ai vécu les trois dernières saisons. Cela faisait longtemps que j’attendais cette chance. Au niveau de la qualité de mes matches aussi, je pense que c’était plutôt bon.

C’est déjà votre quatrième saison au Sporting mais la première en tant que titulaire. C’est conforme au tableau de marche que vous vous étiez fixé en signant ici ?

Je ne vais pas le cacher : ça aurait pu aller un peu plus vite en termes de temps de jeu. Mais il ne faut pas oublier que je suis arrivé ici en n’ayant jamais disputé le moindre match professionnel. Cette adaptation est donc plutôt normale.

Vous vous sentez désormais comme un vrai titulaire ?

Non, je dois encore faire mes preuves. Ce n’est pas sur une demi-saison qu’on peut tout prouver. C’est en tout cas mon avis. Je pense que je peux prendre encore davantage de responsabilités, devenir plus important. En général, les responsabilités ne me font pas peur. »

+ Découvrez l’interview complète dans votre journal de ce vendredi ou sur notre édition digitale en cliquant ici