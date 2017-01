Philippeville: les braqueurs de la bijouterie ont été arrêtés!

On l’ignorait jusqu’à ce jeudi, mais un des deux malfrats, celui qui portait une perruque, était d’origine africaine et mesurait près de 2 mètres, avait été identifié et interpellé voici trois semaines déjà. Les enquêteurs espéraient trouver son complice parmi ses relations proches et régulières, mais ils avaient fait chou blanc.

L’avis de recherche a payé

L’avis de recherche lancé mardi par le parquet de Namur, division Dinant, concernait donc son complice, un homme mesurant environ 1m70, de corpulence mince et âgé de 30 à 40 ans.

Les images de haute qualité enregistrées par les caméras de surveillance de la bijouterie et diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias ont rapidement payé, puisque les enquêteurs ont identifié et arrêté le second braqueur dans la journée de mardi.

De la région de Charleroi

Les deux hommes, domiciliés dans la région de Charleroi, ont été placés sous mandat d’arrêt, pour vol à main armée, par un juge d’instruction dinantais.