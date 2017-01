Cerfontaine: un distributeur automatique de viande unique en Belgique à Senzeilles! (vidéo)

L’Entre-Sambre et Meuse semble regorger de pionniers en matière d’éco-consommation. Après les distributeurs automatiques de pains, de produits d’entretien ou d’œufs, voici le premier distributeur belge de viande fraîche. La machine est installée à Senzeilles, juste à côté de la ferme et de l’atelier de boucherie exploités par le traiteur Sébastien Mouchette.

Avec ce distributeur d’un nouveau genre, Sébastien Mouchette propose la filière producteur-consommateur la plus courte possible.

Depuis mardi, les habitants de Senzeilles disposent d’un nouveau commerce, unique en son genre et accessible 24 heures sur 24.

Il s’agit ni plus ni moins d’une aubette abritant deux distributeurs automatiques de denrées alimentaires. On peut y acheter des boissons et du pain, mais aussi des produits laitiers (beurre, fromages…) et, innovation suprême, de la viande fraîche ! Le tout à des prix franchement attractifs.

Sébastien Mouchette, boucher-traiteur de formation assume, pour les viandes qu’il propose à la vente, toute la filière de A à Z.

Emballée sous vide et calibrée, la viande reste maximum trois jours dans ce distributeur réfrigéré, dont la température est réglée à 3º.

Sébastien, s’il voit que son principe fonctionne, installera peut-être d’autres distributeurs de viande dans la région.

>Une page à lire dans La Nouvelle Gazette Sambre et Meuse de ce vendredi 13 janvier 2017.