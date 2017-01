Premier gros tournant pour le Futsal Team Charleroi

Avec sa nouvelle recrue brésilienne à peine arrivée et déjà sur le terrain ce soir (21h15) à la Garenne pour affronter Lier, les Blues peuvent creuser l’écart sur un de leurs grands rivaux dans la course aux quatre premières places qualificatives pour les playoffs. En cas de succès des Carolos, Lier peut se retrouver à sept points.

Carlo Cleber (à droite) aux côtés de Liliu et Aldo Troiani : un nouvel atout pour les Blues.

L’année 2017 débute par une belle tête d’affiche ce soir dans le temple du futsal carolo où l’équipe chère à Aldo Troiani entame la deuxième partie de la saison face à Lier, une équipe qui suit les Blues à quatre longueurs et qui entend bien garder ses chances dans la course à une quatrième place qualificative pour les playoffs de fin de saison. De son côté, Charleroi sait qu’il a l’occasion de creuser l’écart et compter ce soir sept points sur les Lierrois.