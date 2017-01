Courcelles: décès de la conseillère socialiste Flora Richir

Sous la précédente législature, Flora Richir avait été échevine, en charge de la Jeunesse, de la Petite Enfance, du Troisième âge et de la Personne handicapée. Enthousiaste, entière, combative, elle avait aussi le caractère bien trempé. « Le PS courcellois perd une très grande dame, toujours à l’écoute des autres et très appréciée de son entourage », déclarent Laurence Meire et Éric Sampos, respectivement présidente et secrétaire de l’USC.

Les funérailles de Flora Richir auront lieu le mardi 17 janvier. Levée du corps à 12h, crématorium de Gilly à 13h, réception à la salle Béguin à Trazegnies dès 13h30 et dispersion des cendres à 15h30 au cimetière de Courcelles.