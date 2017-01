Le Jury d'éthique publicitaire confirme le caractère sexiste d'une publicité du Forem

L’affiche publicitaire du Forem sur sa formation au métier d’auxiliaire de ménage, qui avait suscité de nombreuses réactions négatives, renforce un stéréotype à caractère sexiste et est dénigrante pour les femmes exerçant ce métier, indique le Jury d’éthique publicitaire (JEP) dans une décision diffusée ce mercredi. L’organe d’autodiscipline du secteur de la publicité avait reçu 25 plaintes.

Cette annonce pour une formation au métier d’auxiliaire de ménage présentait une fillette en tablier vichy, gant et chiffon à la main, bigoudis dans les cheveux, sous le slogan « Osez réaliser vos rêves… Devenez auxiliaire de ménage ».

D’après le Jury d’éthique publicitaire, l’association d’une fillette avec le métier d’auxiliaire de ménage pose problème sur le plan de l’égalité entre les femmes et les hommes, « primordiale dans le contexte du marché du travail ». L’image « désuète » renforce par ailleurs un stéréotype à caractère sexiste, « à savoir que les services de nettoyage sont offerts essentiellement par des femmes ». « La publicité contribue ainsi à perpétuer des préjugés sociaux allant à l’encontre de l’évolution de la société », ajoute le JEP.

L’organe invite l’annonceur à modifier ou à ne plus diffuser l’image mais le Forem avait déjà annoncé son retrait début janvier. Le service public wallon pour la formation et l’emploi avait rapidement présenté ses excuses et reconnu le caractère « inapproprié » de l’affiche.