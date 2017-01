Furieux, Donald Trump s'en prend à un journaliste de CNN: voici l'incident en vidéo

«Ce sont des fausses informations. C’est bidon. Ces choses ne se sont jamais passées. Et cela a été obtenu par nos adversaires», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tendue à la Trump Tower de New York, réagissant à la publication par le site Buzzfeed de 35 pages de notes alléguant de liens entre l’entourage du milliardaire et le Kremlin.

Selon ces documents, à l’authenticité incertaine, les services d’espionnage russes disposent également d’informations compromettantes («kompromat») compilées au fil des années, notamment sur des rencontres avec des prostituées de l’homme d’affaires à Moscou. Le Kremlin a nié l’existence d’un tel dossier.

Le milliardaire new-yorkais, visiblement furieux de la diffusion de ces allégations, a volé dans les plumes du site Buzzfeed mais aussi d’un reporter de CNN.

VOICI L’INCIDENT EN VIDEO:

Donald Trump refuses to take a question from CNN's Senior White House Correspondent @Acosta https://t.co/SYIPLekALG https://t.co/Im5Dlc38B4 — CNN (@CNN) 11 janvier 2017

«En ce qui concerne Buzzfeed, qui est un tas d’ordures sur le déclin, ils vont en subir les conséquences, ils les subissent déjà», a prévenu le président.

Le futur commandant en chef s’en est aussi pris aux services américains, se demandant à haute voix s’ils n’étaient pas la source des fuites de ces notes à Washington.

«Je pense que c’est scandaleux, scandaleux, que les agences de renseignements aient permis (la publication) d’une information, qui s’est révélée être erronée et fausse», a-t-il dit. «C’est le genre de choses que l’Allemagne nazie faisait».