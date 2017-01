Caterpillar Gosselies: les cadres ont présenté leur plan

Ils l’avaient dit… et ils l’ont fait. Les cadres ont présenté, hier, une alternative à la fermeture de l’usine de Gosselies. Leur proposition sera-t-elle reçue ou retoquée ? Réponse, on l’espère en tout cas, à l’occasion du prochain conseil d’entreprise extraordinaire programmé le 26 janvier.

Durant trois heures, les experts financiers US ont prêté une oreille attentive à l’alternative développée par les cadres de l’usine. Une proposition qualifiée de professionnelle et de structurée par la direction locale de Caterpillar Gosselies. Elle a le mérite de limiter la casse sociale. Et, à ce titre, elle ne doit pas être négligée. Tout en ne perdant pas de vue, insiste la direction carolo, que cette proposition s’inscrit toujours dans un cadre économique mondial difficile.