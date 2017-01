Judo à Charleroi: le jour où quelques «gamins» ont sauvé la saison de l'Asahi

Alors que le club marcinellois s’était résigné à devoir quitter la Division 1 à l’issue des interclubs suite aux nombreuses défections dans l’effectif, quatre jeunes judokas de talent, guidés par leurs coaches et Michael Gowy, sont parvenus à le sauver. Retour sur un exploit pas comme les autres.

C’était à la surprise générale, et tout particulièrement à celle de Dominique Cardarelli, le président marcinellois, que les jeunes judokas de l’Asahi sont parvenus, en novembre dernier, à sauver un club qui s’attendait à évoluer un échelon plus bas en 2017… « Ce qu’ils ont réalisé est magnifique », lance un président plus fier que jamais.