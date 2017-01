Ligue des Champions de basket: le Spirou s'incline à la dernière seconde face au Partizan Belgrade

Malgré les 31 points de Jevohn Shepherd et les 8 rebonds de Brandon Bowman, Charleroi a été contraint de laisser filer la partie en toute fin de rencontre face au Partizan Belgrade, 3e du groupe E avant ce duel. Le dernier quart-temps, perdu 12-21, a été fatidique à Charleroi qui faisait pourtant la course en tête au terme des trois premiers quart-temps (20-14, 14-16 et 17-14).

Avec 4 victoires et 8 défaites, Charleroi est 5e ex aequo du groupe E avec 16 points. Malgré ce nouveau revers, Charleroi peut encore espérer accrocher la 5e place de son groupe.

Dans l’autre match du groupe joué mardi, l’AEK Athènes a battu Ludwigsbourg 82-72.

Charleroi jouera son prochain match de Ligue des champions le mercredi 18 janvier sur le parquet de Zielona Gora.

Les quatre premiers des cinq groupes et les quatre meilleurs 5e sont qualifiés pour les playoffs. Les huit clubs les mieux classés derrière les 24 qualifiés sont reversés en Europe Cup.