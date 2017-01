Caterpillar Gosselies: les cadres présentent leur plan de sauvetage

L’ordre du jour de ce neuvième conseil d’entreprise extraordinaire, programmé ce mercredi dans le cadre de la Loi Renault, est chargé. Syndicats et organisations syndicales poursuivront le jeu des questions/réponses. Il se prêtera aussi à un autre exercice très attendu : la présentation d’une première alternative à la fermeture de Caterpillar Gosselies. Elle émane des cadres et permettrait de conserver quelque 450 emplois sur le site carolo.

Conformément à la procédure, le plan des cadres sera détaillé aujourd’hui. Mais ses contours sont connus : en deux mots, il repose sur une activité d’assemblage de chargeuses sur pneus, qui occuperait un tiers du site de production actuel. Et qui maintiendrait 350 emplois in situ ainsi qu’une centaine parmi les sous-traitants. Il représente la première alternative à la fermeture pure et simple de l’usine de Gosselies, annoncée le 2 septembre dernier par le groupe américain.