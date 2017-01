Basket (Charleroi): une simple répétition pour les dames de Monceau

Le Spirou Monceau espère bien aligner un renfort étranger contre Laarne, dimanche prochain. La piste lituanienne, annoncée hier, n’est cependant plus à l’ordre du jour. Le regard se porte maintenant vers la Grèce.

Ce mercredi soir (19h30), le club sambrien accueille Braine en Coupe de Belgique, dans ce qui constitue le premier des deux duels du mois contre l’ogre brabançon. Seule équipe invaincue de l’élite, Braine ne boxe pas dans la même catégorie que les autres équipes, et a fortiori que le groupe de Mike De Keyser. Waregem, le dauphin actuel, score près de onze points de moins. La meilleure défense après les Brainoises, celle de Namur, encaisse en moyenne six points de plus. Dans ce contexte, la lanterne rouge carolorégienne évolue à des années-lumière, particulièrement en attaque où alimenter la marque tourne souvent à la quadrature du cercle. C’est d’ailleurs le principal problème, avec le manque d’assise à l’intérieur.

Au départ, le coach envisageait le match de tantôt comme une répétition trois étoiles, histoire de préparer au mieux Laarne. Et il en sera de même en ce qui concerne le déplacement du 21 à la salle Renauld, juste avant la venue du Gentson à Ballens.

