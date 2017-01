Charleroi: une pin-up carolo à Las Vegas

Magali Tomasi, alias Ginger Heartbreaker, n’y croit toujours pas. Il y a un peu moins d’une semaine, la nouvelle est tombée : elle est sélectionnée pour participer au Pin-Up Contest du Rockabilly Weekend à Las Vegas, rien que ça. Un show qui ne dit probablement rien, ou presque, au commun des mortels. Mais pour Magali, un véritable rêve se réalise… « En fait, à comparer, c’est une sorte de Miss Belgique, enfin, plutôt Miss Monde mais axé sur les pin-up », explique la belle rousse. « C’est le plus gros concours de ce genre, le plus renommé aussi. Il attire beaucoup de gens, qui viennent du monde entier. Si je monte sur la scène, ce sera devant plus de 2.000, voire 3.000 personnes… » Bref, énorme !

Ginger a besoin de votre via ce site : www.vivalasvegas.net/ pin-up-contest