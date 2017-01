Jordan Remacle après son transfert au SC Charleroi: «J'ai hâte de remettre les points sur les i»

Six mois après avoir opéré un choix financier qu’il regrette aujourd’hui, Jordan Remacle retrouve des couleurs. Il a cinq mois pour convaincre le staff et les dirigeants carolos qu’il a toujours le niveau de l‘élite.

Jordan Remacle, que vous est-il arrivé à l’Antwerp après l’arrivée de John Bico ?

Il m’a écarté parce qu’il ne m’avait pas vu sourire sur le banc. Je me serais justifié si j’avais eu quelque chose à me reprocher. Mais que répondre à des âneries pareilles ? Pourtant, le président avait tout fait pour que je vienne, il m’avait appelé de Chine à 3h du matin ! Il avait souligné ma mentalité avant l’arrivée de Bico et dix jours plus tard, j’étais devenu un pestiféré. Quelle crédibilité peut-on accorder à ces gens ? J’ai donc préféré dire que c’était terminé.

Dans quel état d’esprit arrivez-vous à Charleroi ?

Avec l’envie de prouver mes qualités, d’abord à moi-même. J’ai hâte de remettre les points sur les i. J’ai expliqué la situation avec l’Antwerp, désormais je me concentre pleinement sur Charleroi. La meilleure réponse, c’est sur le terrain que je dois l‘apporter.

Vous avez craint, à un moment, pour la suite de votre carrière ?

Oui, je me suis posé des questions. Je me suis demandé si le choix que j’avais fait aller me coûter ces 16 ans de sacrifices que j’ai consentis pour jouer en D1. Je suis conscient de ma chance et je remercie la direction et le staff pour l‘opportunité qu’ils m’offrent. À moi de leur rendre la pareille.

+ Retrouvez l’interview complète de Jordan Remacle dans vos journaux de ce mardi 10 janvier ou dans notre édition digitale en cliquant ici