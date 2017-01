Avis de recherche: le Courcellois Serge Henon a disparu

Ce lundi 09 janvier 2017 en début d'après-midi, Serge HENON, un homme âgé de 66 ans, a quitté à pied son domicile, situé rue Verte à Courcelles, pour aller promener dans les environs. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Serge Hénon mesure 1m50 et est de corpulence mince. Il a les cheveux gris coupés courts. Il porte des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon jeans bleu foncé, un pull brun, une veste noir et vert et des baskets noires.

Il peut paraître confus et désorienté. Il nécessite des soins médicaux urgents.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.