Industeel plaide non coupable de la chute mortelle d'Eddy

La défense d’Industeel a livré ses ultimes arguments pour convaincre le tribunal de son absence de responsabilité dans la chute mortelle d’Eddy Bernard, 43 ans, le 2 février 2015. Cet ouvrier était occupé à la manœuvre dangereuse du débouchage du haut-fourneau lorsqu’il a glissé et s’est écrasé sur le sol brûlant 12 m plus bas.

Me Monforti, l’avocate d’Industeel a déposé de nouvelles pièces au dossier « afin de clarifier certains points. » En ce qui concerne la formation d’Eddy Bernard et ses aptitudes à effectuer l’opération de percement du bouchon, Me Monforti a déclaré qu’il avait été transféré à sa demande à l’aciérie en 2012 et avait été formé à toutes les fonctions de l’aciérie. « Il a participé à 116 opérations de débouchage du four. Ensuite, il a été affecté au pont roulant avant d’être écarté de ce poste pour des raisons de sécurité. Il a alors été réaffecté au débouchage, un poste qu’il connaissait bien », a répété l’avocate. Cette dernière a précisé qu’on ne savait toujours pas si Eddy Bernard avait basculé par-dessus le garde-corps ou s’il avait glissé entre le garde-corps et le chenal de coulée.