Braquage armé au Carrefour Market de Jumet

Deux individus encagoulés et armés ont commis un hold-up au magasin Carrefour Market de Jumet (Charleroi), dimanche vers 12h55, indique lundi la police locale de Charleroi. Les auteurs ont menacé le personnel et ont emporté le contenu de la caisse.

On ne déplore pas de blessé. Deux hommes encagoulés, dont un était muni d’une arme de poing, ont fait irruption dans le commerce et se sont dirigés vers la caisse. Les malfrats ont braqué le personnel présent et se sont fait remettre le contenu du tiroir-caisse avec lequel ils ont pris la fuite dans une direction inconnue. Avertie des faits, la police locale de Charleroi s’est rendue sur place. Une enquête est ouverte.