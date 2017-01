Correctionnelle à Charleroi: elle lui a piqué ses sous mais ne l'a pas empoisonné!

On ne saura jamais vraiment de quoi est mort Louis Dehousse, en juillet 2008. Empoisonné par son ex, Marie Retournée ? C’est impossible à établir, admet le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, qui a bien dû acquitter la Hervienne de la prévention d’avoir « extorqué ses cartes de banque à la victime en lui administrant des substances toxiques ». Ce qui est sûr, c’est que le malheureux a agonisé tout seul tandis que son ex-compagne faisait la fête avec ses cartes bancaires : elle lui a ponctionné 9.000 euros en 6 jours.

Louis Dehousse est mort fin juillet 2008. Difficile d’être plus précis, il était décédé depuis plusieurs jours lorsque son corps a été découvert dans sa villa de Gosselies. Et les analyses toxicologiques n’ont pas permis d’établir la présence d’anxiolytiques en taux mortel dans son sang, vu l’écoulement du temps. Or, Louis n’était pas dépressif, n’avait pas de tendances suicidaires et ne prenait pas d’anxiolytiques.