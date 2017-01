Alerte à l'anthrax à Caterpillar: ils voulaient faire une blague à un collègue

Le 22 janvier 2016, c’est la panique à Caterpillar Gosselies après la découverte d’un sachet transparent contenant de la poudre et estampillé « Anthrax »… ou plutôt « entrax », avec une orthographe douteuse. L’armée, la police et les secours sont mobilisés pour ce qui s’avérera finalement être une stupide blague de potaches. Cédric a perdu son boulot, Emmanuel a été mis à pied durant 10 jours.

Malheureusement pour eux, les ouvriers de Caterpillar ont connu pires déboires depuis lors, avec l’annonce de la fermeture du site. L’entreprise américaine ne s’est d’ailleurs pas constituée partie civile contre les deux hommes. Mais en janvier dernier, la « bonne blague » de Cédric et Manu n’a pas remporté le succès escompté. « Je suis désolé », dit le premier, « c’est moi qui ai eu l’idée. Je voulais faire une blague à un collègue et puis, quelqu’un a pris le colis et ça a dérapé. J’ai perdu mon boulot sur le champ, pour faute grave. » Manu, le second couteau, s’en tire mieux : 10 jours de mise à pied. Il a juste tenu le sachet que Cédric a rempli de colle de tapissier…