Montigny-le-Tilleul: Mc Donald's veutouvrir à Bomerée

E.Ma.

C’est le long de la rue de la Station, entre l’entrée et la sortie du parking du Carrefour, que la société Mc Donald’s Belgium souhaite construire un restaurant de 35 mètres de long et 13 mètres de large équipé d’un drive-in et donc d’une voie de circulation qui fait le tour du bâtiment. L’enquête publique s’est clôturée le 3 janvier. Quelques riverains ont marqué leur opposition à ce projet par crainte de nuisances. Le collège échevinal de Montigny-le-Tilleul se prononcera le 11 janvier.