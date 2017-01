Le verglas envoie des dizaines de voitures au fossé

Il fallait s’y attendre: le verglas et la neige ont eu raison de dizaines de voitures sur nos routes ce week-end. Les camions d’épandage, les dépanneurs, les secours, la police et les urgences ont été débordés...

Cela avait été annoncé, mais tout le monde a tout de même été surpris par les conditions climatiques déplorables ce week-end. La neige et, surtout, le verglas ont envahi une très grande partie de nos routes dans l’Entre-Sambre et Meuse comme ailleurs, rendant la situation infernale.

A Gonrieux. (G.F.)

Et cela s’est vite fait ressentir, puisque les pompiers des zones de secours Dinaphi, Hainaut-Est et Val de Sambre sont intervenus sur plusieurs dizaines d’accidents de la circulation dus aux verglas.

C’était le cas notamment sur la Nationale 40 (Beaumont-Philippeville), à hauteur de Daussois (Cerfontaine), de Barbençon, où près d’une dizaine de voitures ont terminé leur course dans le fossé. Fort heureusement, les conducteurs impliqués n’ont été, au pire, que légèrement blessés. L’axe Philippeville-Givet (France) n’était pas non plus épargné et la chaussée était devenue une véritable patinoire, surprenant bon nombre d’automobilistes.

Sortie de route à cause d’une plaque de verglas à Onoz. (L.M.)

