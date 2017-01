Bientôt un véritable cinéma à la Plate Taille

Les vacances d’hiver sont terminées, l’occasion de dresser un petit bilan touristique. Ces deux semaines de congé scolaires ont été mises à profit pour mener une sorte de phase de test de nouvelles activités au Crocodile Rouge, sur le site des Lacs de l’Eau d’Heure (Froidchapelle). L’objectif étant de rendre le site attractif et accessible tout au long de l’année, et pas uniquement en été. Parmi les projets à l’agenda, un cinéma de 160 places.

La salle de cinéma, de plus de 160 places, deviendra permanente et diffusera les blockbusters à l’affiche.

Jean-François Baelden, gestionnaire du désormais célèbre Crocodile Rouge depuis 11 ans, déborde d’idées pour rendre le site touristique opérationnel tout au long de l’année. Cet hiver, les congés scolaires ont été mis à profit pour mener une sorte de phase test des activités intérieures proposées au public. Celui-ci a répondu présent.

« Depuis l’an dernier, on essaye de démontrer qu’une attraction touristique peut vivre toute l’année. » Pour ce faire, les contrats du personnel ont été adaptés. Les huit saisonniers se sont transformés en CDI. « Nous voulons être plus dynamiques que les années précédentes. Pour cela, il faut encore travailler la partie hiver », explique Jean-François Baelden. Cela semble être en bonne voie. À titre d’exemple, l’auditorium a été transformé il y a deux ou trois ans an salle de cinéma.

« Les premiers tests ont été effectués durant ces congés de Noël. L’objectif étant que dès les vacances de Pâques, cette salle de cinéma devienne une salle permanente. » Le public pourrait s’y rendre pour assister à des séances et profiter des derniers blockbusters à l’affiche.

