Les joueurs du SC Charleroi sont bien arrivés en stage: voici la composition des chambres

Le mercato étant d’ores et déjà clôturé du côté du Sporting, c’est on ne peut plus sereinement que la délégation carolo a rejoint Valence ce samedi après-midi pour le traditionnel stage hivernal.

Les joueurs ont découvert le Parador El Saler, l’hôtel où ils résideront jusqu’à samedi prochain, vers 16h30, avant de, déjà, partir pour un premier footing.

Voici la composition des chambres :

Clinton Mata – Enes Saglik

Benjamin Boulenger – Damien Marcq

Clément Tainmont – Florent Stevance

Francis N’Ganga – Amara Baby

Stergos Marinos – Gjoko Zajkov

Cristophe Diandy – Mamadou Fall

Ethan Poulain – Chris Bedia

Steeven Willems – Nicolas Penneteau

Djamel Bakar – Gaëtan Hendrickx

Parfait Mandanda – Valentin Baume

Hamdi Harbaoui – Jordan Remacle

Clément Libertiaux – Dorian Dessoleil

Cristian Benavente – Javier Martos

David Pollet