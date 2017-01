SC Charleroi: "Fall en Turquie, c'est la blague du jour!", réagit Mehdi Bayat

« Dites, Manu, je suis dans le bus vers Valence, là, c’est quoi ce bordel ? Vous auriez de quoi noter, svp ? »

Mis au courant des rumeurs envoyant Fall en Turquie, Mehdi Bayat a directement tenu à mettre les choses au point par notre entremise : « C’est la blague du jour que nous venons de découvrir avec le staff ici. On en rigole en ce moment... Il n’est absolument pas question d’un départ de Fall. Il faudrait que certains arrêtent un peu de relayer tout et n’importe quoi au lieu d’aller à la bonne source. C’est le problème des réseaux sociaux, ça, aussi... Un tas de comiques et de frustrés s’y donnent à coeur joie ! »

Avant cela, dans l’après-midi, Pierre-Yves Hendrickx nous avait également affirmé qu’il n’était pas question du tout de cela, ajoutant même, nous le citons, qu’il n’y aurait aucun départ de toute manière.