La boutique de Virginie à Lobbes explosée par une voiture: «Nous sommes choqués!»

« Nous sommes choqués mais il faut aller de l’avant pour accueillir nos clients dans de bonnes conditions le 18 janvier prochain ». Telles sont les premières déclarations de la gérante Virginie et de son compagnon Éric Demory au lendemain de l’accident spectaculaire survenu jeudi soir dans son magasin la « Boutique de Virginie », situé le long de la route d’Anderlues à Lobbes. Une boutique qui vend des bougies, parfum d’ambiance, lingerie, thé…

Petit rappel des faits, le conducteur d’une Citroën C5 a perdu le contrôle de son véhicule avant de faire exploser la vitrine de ce commerce et d’y terminer sa course au milieu des présentoirs. « Nous avons été alertés par l’alarme », explique Éric Demory, compagnon de la gérante des lieux. « Sur les images de notre système de vidéosurveillance visionnées à notre domicile, nous avons été surpris et choqués de voir une voiture dans la boutique. »