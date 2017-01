Sombreffe: 40 mois de prison avec sursis pour avoir abusé de deux fillettes

Belga

Ce vendredi, le tribunal correctionnel du Brabant wallon, à Nivelles, a condamné Frédéric R., un habitant de Sombreffe né en 1976, à quarante mois d’emprisonnement assortis d’un sursis de cinq ans. L’homme était poursuivi pour le viol de deux fillettes âgées de six et cinq ans et demi, en 1993 et 1998.