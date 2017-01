Hamdi Harbaoui: "J'espère donner le meilleur de moi-même et ramener Charleroi à la place espérée"

Charleroi a annoncé ce vendredi les arrivées d’Hamdi Harbaoui, 32 ans, et de Jordan Remacle, 29 ans. Harbaoui est prêté par Anderlecht jusqu’à la fin de la saison tandis que Remacle, arrivé en provenance de l’Antwerp, a signé un contrat de six mois avec option d’achat, a précisé sur Twitter Mehdi Bayat, administrateur délégué du Sporting.

Les deux joueurs étaient déjà présents ce vendredi et partiront en stage avec leurs nouveaux équipiers.

«J’espère donner le meilleur de moi-même et ramener Charleroi à la place espérée», a déclaré Harbaoui dans une vidéo publiée sur le site du club. «Un mois de janvier bien garni nous attend. J’espère d’abord faire une bonne préparation individuelle et avec l’équipe afin de bien nous préparer pour les matches qui nous attendent. On sait très bien que ce sont des matches très importants, on va essayer d’arracher le maximum de points possibles et j’espère qu’on sera bien prêts.»

Harbaoui est très heureux de l’accueil reçu par ses nouveaux équipiers et ne craint pas la concurrence en attaque. «Je connais bien Pollet. C’est toujours bien d’avoir de la concurrence dans une équipe, ça ne pourra qu’améliorer le rendement individuel des joueurs, tout est bénéfique.»

Harbaoui et Remacle ont déjà été équipiers par le passé, à Louvain et Lokeren. «On a fait les beaux jours de certains clubs il y a quelques années», a rappelé Remacle. «On espère qu’on va pouvoir faire la même chose, si pas plus, ici au Sporting. Je suis plus que satisfait. C’est une chance que Charleroi, Monsieur Bayat et le coach me donnent donc je vais tout faire pour la saisir et leur rendre la pareille le plus vite possible sur le terrain.»