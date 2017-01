Bonne nouvelle pour Remy Ory: Bernier et les frères Jadot finiront aussi la saison à Ciney

Encore indécis en milieu de semaine, Florent Bernier et les frères Jadot ont décidé de rester au club malgré le contexte financier plus que délicat. Le premier cité était d’ailleurs déjà à l’entraînement ce jeudi soir et est repris pour la réception de La Calamine ce samedi soir. Les ailiers luxembourgeois, quant à eux, reprendront le chemin des terrains lundi prochain. Voilà une bonne nouvelle pour le nouveau coach Remy Ory qui n’attend donc plus que la réponse du gardien Jérémy de Vriendt. Blessé au pied et encore « out » pour au moins deux semaines, l’ex-portier de Solières se décidera en début de semaine prochaine. « Il faut que j’en parle avec ma famille et mes amis, car mon projet d’académie de gardiens que je veux mettre sur pied la saison prochaine me prend du temps. »