L'actrice et le producteur du film porno à Walibi reviennent sur leurs exploits: "La nacelle a même dû être remplacée" (Vidéo)

Dans une interview accordée à GeenStijl, le producteur et l’actrice sont revenus sur le tournage du film porno à Walibi Holland. Un film aux lourdes conséquences : « Je voulais me faire plaisir à Walibi, mais cela a été moins bien reçu que ce que nous pensions », explique l’actrice, qui ne comprend pas pourquoi leur film reçu tant de critiques : « C’était vraiment chouette. Je trouve la réaction des gens bizarre, sur la plage, il y a aussi des personnes qui font l’amour. Je trouve ça plus « public » que dans une nacelle que personne ne voit ».

D’ailleurs, Ivy Poison assure qu’ils ont tout fait pour ne pas être vus durant le tournage : « Nous étions très discrets. Nous avons fait attention à ce qu’aucun enfant ne soit sur les images », a-t-elle ajouté, avant de s’excuser une nouvelle fois auprès des gens qui ont été blessés.

Le réalisateur, lui, est moins diplomate : « Ivy a été parfaite. La nacelle allait dans tous les sens. Regardez, ils ont même du la remplacer », s’amuse-t-il. Il estime lui aussi que les critiques sont trop sévères, et que le film n’a pas eu tant de mauvaises conséquences que cela : « Tant que je n’ai pas un oeuil au beurre noir à cause d’un papa, c’est que cela s’est bien passé ».

Découvrez les interviews ci-dessous :