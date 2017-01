L'horreur à Plopsaland: un ex-collaborateur agresse sexuellement un étudiant durant un an

Selon Het Laatste Nieuws, l’homme envoyait des sms salaces au jeune homme, le touchait lorsqu’ils se croisaient au parc et l’a même violé à son domicile, en l’endormant grâce à un masque à gaz. Durant un an, l’homme a fait vivre l’enfer au jeune garçon en le harcelant de messages.

Tout cela aurait commencé lors des vacances de Pâques en 2015, alors que la victime, N., n’avait que 16 ans et travaillait comme étudiant au parc. Chaque jour, il prenait le tram d’Ostende vers La Panne et se rendait au Plopsa Theater pour aider à nettoyer.

C.P., l’agresseur, a travaillé au parc durant près de 10 ans et connaissait donc tous les coins et recoins des installations. A cette époque, il travaillait comme photographe pour une firme extérieure, mais a profité de ses connaissances pour faire croire à N. qu’il était le responsable et, donc, lui faire faire tout ce qu’il voulait : « Dès le premier jour avec lui, j’ai eu un sentiment bizarre », explique le jeune garçon dans les colonnes de nos confrères. « À chaque fois qu’il me donnait une mission, il me caressait, me touchait. Mais ce n’était que le début ».

L’enfer du jeune garçon a donc duré un an : « Si j’avais osé dire quelque chose à mes parents, il les aurait tués ». Mais un jour, c’en était trop, et N. a laissé son portable traîné sur sa table en partant à l’école. Ses parents ont alors découvert les nombreux sms et messages envoyés par le pédophile.

Après avoir nié les faits, C.P. a finalement avoué. Des centaines de photos d’enfants ont également été retrouvées sur son ordinateur par les enquêteurs.

Il sera présenté la semaine prochaine au Tribunal de Veurne. Il risque 20 ans de prison.