Christiane est persuadée que Jordy, son cheval, est mort à cause des feux d'artifice à Olne, le véto dément

Le premier de l’an n’a vraiment pas été gai pour Christiane Thomé et Daniel Hody, son époux. ces habitants d’Olne ont dû se résoudre à euthanasier leur cheval après que l’estomac de celui-ci a littéralement explosé. La cause : Christiane est sûre que ce sont des feux d’artifice tirés la veille qui ont entraîné le décès de Jordy. Son vétérinaire, Ghislain Senden, dément.

Le passage a la nouvelle année ne s’est pas fait sans heurt à Saint-Hadelin, sur la commune d’Olne. Le matin du 1er janvier, Christiane Thomé a fait une atroce découverte en se rendant au box de Jordy, son cheval âgé de 21 ans.

« Quand elle est allée le voir il avait la gueule dans le foin, il était couché. On a appelé le vétérinaire qui lui a fait plusieurs piqûres, on a essayé de le relever plusieurs fois, mais il retombait à chaque fois. Quand on a vu qu’il commençait à souffrir on l’a euthanasié », raconte Daniel Hody, l’époux de Christiane qui est persuadé que la cause du décès est à trouver auprès de voisins qui ont fait un feu d’artifice. « Ils étaient à une centaine de mètres du box, à un endroit où ça se prêtait bien. Jordy a fait une colique à cause du stress. Son estomac a éclaté. »

