"Le tax shift n'a pas créé de nouveaux emplois": Willy Borsus réagit aux propos du syndicat des indépendants

Le ministre fédéral des Indépendants et des PME affirme que les chiffres du SDI sont faux et réplique.

Le tax shift est une « opération blanche » en termes de créations nouvelles d’emplois, affirmait ce jeudi le Syndicat des Indépendants et des PME (SDI). Seul un quart des 83.742 jobs créés depuis le début du gouvernement Michel l’ont été par des PME, « alors qu’elles sont traditionnellement considérées comme de grands pourvoyeurs d’emplois », soulignait ainsi le syndicat sur base d’une récente étude de l’ONSS.

« Le SDI se trompe. Je m’inscris en faux de ces propos », réplique pour sa part Willy Borsus. « Les chiffres de création d’emplois, y compris des indépendants, n’ont jamais été aussi élevés. L’Institut des Comptes nationaux parlait en décembre dernier de 104.000 emplois créés depuis 2014, en ce compris par les indépendants. Le nombre de starters en 2015 est de 103.200 et les faillites ont diminué ces 6 derniers mois de 15,4 %. »

Il se veut également optimiste pour l’avenir : « Par ailleurs, les intentions d’engagement des PME battent tous les records : d’après une étude de SD Worx, 36,3 % d’entre elles envisagent d’embaucher dans le courant de 2017, alors qu’elles n’étaient que 28,3 % à le prévoir l’an dernier. Le SDI est bien isolé dans cette opinion. Chacun sait à quel point les choses bougent en termes de création d’emplois ».

Pourtant, selon le SDI, le plan zéro cotisation à vie sur la première embauche et la réduction des cotisations patronales ont uniquement permis « de sauver des emplois en situation de détérioration » et créé un effet d’aubaine parmi les entreprises qui auraient de toute façon étoffé leurs effectifs », déplore le syndicat, qui pointe le « matraquage fiscal » subi par des secteurs tels que l’horeca et le transport.