Selon Paul Magnette, le PTB est "contre tout changement" et peut conduire à "l'ingouvernabilité du pays"

Le ministre-président de la Région wallonne et bourgmestre empêché de Charleroi Paul Magnette (PS) s’est voulu pour le moins brut sur les questions concernant le PTB, le parti qui monte dans les sondages depuis de nombreux mois. Dans un entretien accordé au magazine Trends Tendances, la montée du PTB est également due à un climat « anti-élite » qui semble envahir toute l’Europe de l’Ouest. « (Ce parti) joue également sur une politisation négative. Je le vois sur le terrain local : le PTB est contre tout changement. Vous changez un règlement de parking ou les horaires d’ouverture d’une piscine, ils font une pétition contre », explique Paul Magnette.

Il remet également en cause la position ultra-médiatique de Raoul Hedebouw, dirigeant du parti dans le sud du pays. « Il ne faut pas nier la construction médiatique et le talent de communication de Raoul Hedebouw. Mais qui a-t-il derrière la liste Hedebouw ? Qui connaît les noms des deux députés wallons du PTB ? », continue-t-il. Il enchaîne sur la possibilité d’une alliance entre le PTB et le PS : « La question ne se pose pas comme cela. Raoul Hedebouw a dit lui-même, dans un excès de sincérité qu’il essaie de gommer depuis, qu’il n’irait pas au pouvoir avant 15 ans. Ils ont deux ou trois slogans qui fonctionnent bien dans l’opinion mais ils n’ont pas de programme de gouvernement. »

À la question de savoir si le PS et le MR vont désormais devoir s’allier face au PTB, Paul Magnette se veut également clair : « Je crois que cela peut conduire à l’ingouvernabilité du pays. Selon les derniers sondages, il n’y aurait même pas de majorité PS-MR. Enfin, si on suit les critères du MR, une majorité francophone n’est pas nécessaire. Et il n’y aurait pas non plus de majorité en Wallonie pour l’Olivier (PS, cdH et Ecolo). »