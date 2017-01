Deux salons du mariage en 2017 au Palais des Expos!

Rédaction en ligne

Le week-end du 14 et 15 janvier 2017 sera entièrement dédié à la fête, aux robes blanches, aux gâteaux et aux rêves de princesses au Palais des Expos de Charleroi. C’est en effet l’heure du 17 e salon du mariage ! Avec 50 % d’exposants carolos. Et exceptionnellement, avec la menace de fermeture pour travaux du Palais, la décision a été prise d’avancer l’édition 2018 à... novembre 2017!