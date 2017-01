Bruxelles: la sécurité du City 2 moquée par un jeune homme dans une vidéo Facebook

La vidéo postée sur Facebook a déjà atteint plus de 20.000 vues depuis sa publication. Un jeune homme met en évidence l’inutilité d’un contrôle de sécurité au sein du centre commercial City 2, à Bruxelles.

Cette vidéo, relevée par nos confrères de RTL, montre un jeune homme contourner un contrôle de sécurité en empruntant tout simplement une autre sortie. Montrant le ridicule de cette situation, RTL a contacté la direction du centre commercial.

Barthelemy de Callatay, Asset Manager de City 2 leur a déclaré que ce contrôle avait « été mis en place avec la police et la commune. Le but est de rendre difficile l’accès, mais pas de contrôler tout le monde ». Il évoque également la présence de caméra et le fait que les dépenses ont doublé en termes de sécurité.

Le jeune homme, quant à lui, aura bien fait rire la toile.